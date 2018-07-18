Подведены итоги стратегической сессии по вопросам в сфере ЖКХ

Идеи по развитию жилищно-коммунальной отрасли Самарской области обсуждали на 5 тематических секциях. Итоги работы сессии подвел врио вице-губернатора Самарской области Виктор Кудряшов . Модераторы секций рассказали ему о выработанных на площадках предложениях.

Генеральный директор ООО «УК №1 ЖКХ» Владимир Морозов представлял секцию «Совершенствование системы управления жилфондом». Ее участники предлагают внедрить в регионе единый стандарт управления многовартирными жилыми домами (МКД). Модельные договоры могли бы повысить качество предоставления коммунальных услуг и эффективность взаимодействия управляющих организаций и собственников жилья. Также предлагается создать в Самарской области единый информационно-расчетный центр, который сделает платежи за коммуналку прозрачными.

Участники секции «Привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ» считают необходимым доработать процедуру заключения концессионных соглашений. В частности, после того, как инвесторы берут на баланс коммунальную инфраструктуру, их налогооблагаемая база сильно растет и не всегда покрывается тарифами. Предлагается создать для субъектов концессионного соглашения льготное налогообложение. Также участники секции предложили рассмотреть возможность назначения кураторов от муниципалитетов, которые бы сопровождали процедуру заключения договоров с инвесторами, решая все бюрократические вопросы. Это значительно ускорит процесс заключения концессионных соглашений.

На секции «Формирование комфортной городской среды» также подняли много важных для региона вопросов. В регионе предлагают внедрить проект «Умный город». Его цель — подходить к совершенствованию и благоустройству общественных пространств комплексно. Необходимо привлекать компетентных экспертов при обсуждении проектов благоустройства, необходим анализ того, что именно интересно жителям той или иной территории, считают участники секции. Нужно развивать общественные пространства, учитывая особенности и уникальность муниципальных образований, не благоустраивать все по каким-то единым шаблонам, спрашивать мнение жителей. Также предлагается развивать в регионе центры компетенции, обучая в них специалистов по самым разным направлениям.

Участники секции «Современная ситуация в сфере обращения с ТБО» сделали акцент на том, что в области необходимо создавать экотехнопарки и предприятия по переработке отходов. В противном случае, к 2020 году в губернии останется всего 50% площадок для складирования мусора.

А работавшие на секции «Комплексный подход к градостроительству как фактор формирования новой жилой среды» специалисты считают, что в регионе нужно строить целые комплексы доступного жилья вместо точечной застройки. Рассматриваются варианты строительства новых населенных пунктов, например, небольшого городка в зоне развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

"То, что мы сегодня обсуждали — это не фантастика. Это перспективы. И у меня есть уверенность в том, что они будут реализованы, — резюмировал Виктор Кудряшов. — Сегодня есть очень много механизмов, которые могут этому способствовать. Во-первых, это сам факт того, что регион остается привлекательным для инвесторов, и многие обсуждаемые сегодня направления в сфере ЖКХ, строительства, экологии мы можем реализовывать с частными партнерами. Во-вторых, на федеральном уровне формируются новые подходы к финансовой поддержке региональных проектов. 12 проектов получат серьезные финансовые ресурсы, которые помогут нам решить поставленные задачи. И у региона появляются дополнительные возможности по реализации целого ряда проектов. У нас закончился чемпионат мира по футболу — очень яркое и важное мероприятие, на которое мы направляли деньги регионального бюджета. Мы ожидаем, что значительные средства у нас высвободятся уже на следующий год. Они могут быть направлены на самые важные направления в сфере градостроительства, экологии, ЖКХ и не только".