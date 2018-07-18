Авиационное патрулирование лесов Нижегородской области будет усилено

фото pixabay.comАвиационное патрулирование лесов Нижегородской области будет усиленоВ пожароопасный сезон 2018 года авиапатрулирование лесов в Нижегородской области будет увеличено. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, лето 2018 года отличается особенно высоким классом пожарной опасности в лесах региона по сравнению с пожароопасными сезонами прошлых лет.

«По поручению главы региона Глеба Никитина мы предприняли дополнительные меры по защите лесов, в частности, будет увеличен объем авиапатрулирования на 150 летных часов, — сообщил директор регионального деплесхоза. — Таким образом, патрульные самолеты проведут в небе в общей сложности 600 часов за весь пожароопасный период этого года. На сегодня авиационное патрулирование лесов — один из наиболее эффективных способов обнаружения возгораний».

Как отметили в региональном деплесхозе, авиационное патрулирование лесов Нижегородской области осуществляется по 4 утверженным маршрутам. Площадь зоны авиационного патрулирования составляет почти 3 миллиона га.

«Хочу подчеркнуть, что только общими усилиями мы сможем сохранить природные богатства нашего региона, — заявил Роман Воробьев . — Я обращаюсь ко всем нижегородцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Нельзя разводить костры в необорудованных местах, бросать в лесу спички, окурки, выжигать сухую траву и хворост».

Напомним, по информации регионального деплесхоза, в 2018 году в Нижегородской области лесовосстановительные работы запланированы на площади 12 тыс. га. В том числе, это посадка лесных культур на площади 3,6 тыс. га, естественное возобновление и комбинированное лесовосстановление. Также планируется произвести дополнение лесных культур на площади 2,1 тыс. га и агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами на площади 20,2 тыс.га.

В ведомстве добавили, что в 2017 году лесовосстановительные работы в лесном фонде Нижегородской области были выполнены на рекордной за последние 10 лет площади. Общий объем лесовосстановления составил 15,5 тыс. га. В результате впервые за последние 5 лет обеспечен положительный баланс между объемами лесовосстановления и рубками лесных насаждений.