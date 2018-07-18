Закрытие сезона встреч книжного клуба в 1-м Боткинском состоится 24 июля

В 1-м Боткинском проезде 24 июля устроят ягодно-книжный SWAP. Акция закроет очередной сезон встреч книжного клуба центра «Благосфера».

— Мы будем обмениваться книжками, болтать о прочитанном, заедать все это ягодами и запивать лимонадом. Любой, кто придет на книжный SWAP и принесет книгу для обмена, сможет сказать о ней пару-тройку слов: весь вечер будет работать свободный микрофон, — поделился один из организаторов.

Также по сложившейся традиции участники встречи будут читать вслух фрагменты любимых книг.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке https://blagosfera.timepad.ru/event/758961/.

Начало в 19.00. Центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский пр-д, д. 7, стр. 1. (мю)