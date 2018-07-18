Tele2 и Фонд «Навстречу переменам»: конкурс социальных предпринимателей

Мобильный оператор Tele2 и Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подводят промежуточные итоги IV Всероссийского конкурса проектов, создающих новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

На первом этапе конкурса заявки изучают сотрудники Фонда и волонтеры из компании Tele2, которая является главным партнером фонда. Они оценивают проекты по трем основным критериям: острота выявленной проблемы, эффективность предложенного решения и потенциал самого заявителя. В 2018 году в отборе заявок приняли участие 65 волонтеров из разных регионов России , 24 из них участвуют в этой активности не первый год.

По результатам волонтерских чтений из 298 заявок, поданных для участия в конкурсе, были отобраны 126 наиболее перспективных проектов. Географически проекты сгруппированы согласно макрорегиональному делению Tele2 и представлены следующим образом: Урал — 28 проектов; Сибирь — 20 проектов; Северо-Запад — 19 проектов; Волга — 15 проектов; Москва Московская область — 14 проектов; Дальний Восток — 10 проектов; Юг — 9 проектов; Черноземье — 9 проектов; Центр — 2 проекта.

Отобранные волонтерами заявки будут оценены экспертным советом, в который входят представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалисты в области социального предпринимательства. Экспертиза будет проводиться до 15 августа, после чего Фонд опубликует список полуфиналистов конкурса.

Авторы 10 лучших проектов приедут 22 ноября на финал конкурса в Москву, где жюри определит пять победителей. Они получат от Фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. А все финалисты получат помощь в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компании Tele2.

Основные направления проектов в 2018 году — создание дополнительных возможностей для детей с особенностями развития и развитие инклюзивных практик. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные дополнительному образованию и профориентации подростков. Часть проектов направлена на формирование полезных привычек и прививание здорового образа жизни.

«Для нас очень важна вовлеченность сотрудников Tele2, — говорит Евгения Телицына, исполнительный директор Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». — Руководство компании принимает участие в работе на финальном этапе конкурса, а сотрудники всех уровней помогают нам отобрать заявки на этапе волонтерских чтений. Коллеги всегда очень вдумчиво подходят к оценке и дают полезные для заявителей рекомендации».