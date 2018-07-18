В ЯНАО с начала года от сибирской язвы привили свыше 245 тысяч оленей

В Ямальском районе вакцинацию от сибирской язвы получии 63 тысяч животных, что составляет 30% от годового плана. В Пуровском районе привито 80% или порядка 24 тысяч голов. Там осталось провакцинировать животных двух совхозных бригад и частное поголовье.

В Шурышкарском районе вакцину получили почти 76% стада — около 17,5 тысячи оленей. В Надымском и Красноселькупском районах обработана половина от общего поголовья. В Приуральском районе привиты более 40% животных — 45 тысяч голов. В Тазовском районе выполнено 40% от плана, там привито 80 тысяч оленей.