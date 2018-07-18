В ЯНАО с начала года от сибирской язвы привили свыше 245 тысяч оленей 

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2018 года от сибирской язвы было привито более 245 тысяч оленей, пишет «ФедералПресс».
В Ямальском районе вакцинацию от сибирской язвы получии 63 тысяч животных, что составляет 30% от годового плана. В Пуровском районе привито 80% или порядка 24 тысяч голов. Там осталось провакцинировать животных двух совхозных бригад и частное поголовье.
В Шурышкарском районе вакцину получили почти 76% стада — около 17,5 тысячи оленей. В Надымском и Красноселькупском районах обработана половина от общего поголовья. В Приуральском районе привиты более 40% животных — 45 тысяч голов. В Тазовском районе выполнено 40% от плана, там привито 80 тысяч оленей.
«Основные трудности при организации и проведении прививочной кампании возникают в Тазовском районе, привитое поголовье СПК «Тазовский» составляет более 90%, при этом охват частного сектора в районе низкий. В целом, работа с неорганизованными формами хозяйствования самая трудоемкая, к каждому оленеводу необходим индивидуальный подход», — поясняет главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов