Футбольному полю стадиона «Шинник» в Ярославле устроят испытания

Поле на «Шиннике» протестируют

Ярославле испытают футбольное поле стадиона «Шинник». И за это заплатит бюджет города.

За 240 тысяч рублей на поле, размером 100 на 67 метров, привезут экспертов, которые оценят его покрытие.

— Проверка на соответствие требованиям Российского футбольного союза к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием, — уточняется в документации на сайте Госзакупок.

Если испытания пройдут успешно, то поле получит тестовый сертификат РФС. Если нет, то придется устранять нарушения, а до тех пор играть на нём будет нельзя.

Кстати, стадион в Ярославле реконструировали совсем недавно. На поле высадили элитный газон, и на все работы потратили 103 миллиона рублей.