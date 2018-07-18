На солёном озере Эбейты в Омской области хотят сделать стоянку для туристов

Как сообщает портал областного правительства, на озере Эбейты, который так любят посещать туристы, планируется организовать стоянку с необходимым для комфортного отдыха набором услуг.

Над проектом, рассчитанном на 2018-2019 годы, работают минкульт , минприроды и администрация Москаленского района. В 2018 году началась подготовка — очистку берегов озера от мусора, составление проекта стоянки.

В 2019 году, как надеются организаторы, на озере со стороны деревни Гвоздевка появится оборудованная стоянка, на которой будет установлены биотуалеты, душ, лавочки и обеденные столы. Также предполагается выделить место для автостоянки.

В дальнейших планах — создание эколого-туристской тропы вдоль берега озера, благодаря которой можно будет познакомиться с уникальной флорой и фауной озера.