На солёном озере Эбейты в Омской области хотят сделать стоянку для туристов 

Как сообщает портал областного правительства, на озере Эбейты, который так любят посещать туристы, планируется организовать стоянку с необходимым для комфортного отдыха набором услуг.
Над проектом, рассчитанном на 2018-2019 годы, работают минкульт, минприроды и администрация Москаленского района. В 2018 году началась подготовка — очистку берегов озера от мусора, составление проекта стоянки.
В 2019 году, как надеются организаторы, на озере со стороны деревни Гвоздевка появится оборудованная стоянка, на которой будет установлены биотуалеты, душ, лавочки и обеденные столы. Также предполагается выделить место для автостоянки.
В дальнейших планах — создание эколого-туристской тропы вдоль берега озера, благодаря которой можно будет познакомиться с уникальной флорой и фауной озера.
Напомним, озеро Эбейты находится в 150 километрах от Омска и относится к одному из уникальных водных объектов Омской области. Это самое большое солёное озеро Омской области, месторождение полезных ископаемых, имеет важное бальнеологическое значение в виде значительных запасов лечебных грязей, источник добычи биоресурсов и произрастания редких видов растений, место обитания животных.