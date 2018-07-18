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Запрет на локомотивы с истекшим сроком службы заметно повысит риски для грузовладельцев
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Запрет на локомотивы с истекшим сроком службы заметно повысит риски для грузовладельцев 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«В связи с возникновением дефицита маневровой тяги при подаче погрузочного ресурса и вывода на станции примыкания погруженных вагонов появятся риски невывоза продукции. — сообщил Д. Голополосов. — Кроме того, увеличение сроков начально-конечных операций перевозочного процесса, обусловленных дополнительным сокращением маневровых локомотивов, приведет к срыву исполнения обязательств в сфере перевозок грузов. Ко всему прочему повысится стоимость операций перевозочного процесса, связанных с получением услуг маневровой тяги»
С вводом ограничения на применение тягового подвижного состава с истекшим сроком службы доступность услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования заметно снизится, прогнозирует эксперт. Остановится работа большинства локомотивов ППЖТ, а небольшие предприятия, эксплуатирующие 1-2 тяги, будут вынуждены уйти с рынка из-за высокогостоимостного порога модернизации локомотивов.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), согласно которому эксплуатация старых локомотивов не допускается без обязательной модернизации и повторной сертификации, приняли еще в 2011 году. Для тягового подвижного состава переходный период продлевался несколько раз, чтобы обновить парк и пополнить его новой или модернизированной техникой требуются колоссальные финансовые затраты. Запрет вступит в силу 2 августа 2018 года.
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