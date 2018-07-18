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На мастер-классе в Куркине «напишут» книгу о деревьях
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На мастер-классе в Куркине «напишут» книгу о деревьях 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках работы клуба «Зеленая планета» в районе Куркино 19 июля откроются «Природные мастерские». Детей научат мастерить сувениры своими руками, используя природные материалы, а также бывшие в употреблении вещи. Пройдет мастер-класс «Моя первая книга о деревьях». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Посетив кружок, вы узнаете много нового, научитесь использовать природные материалы и вторсырье для создания поделок, давая им вторую жизнь, — отметили в пресс-службе.
Занятие начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.
Фото: vk.com/mospriroda.
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