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Радикальное озеленение и арт-объекты: за преображение Челябинска возьмутся московские профи
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Радикальное озеленение и арт-объекты: за преображение Челябинска возьмутся московские профи 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Преображением Челябинска займутся архитекторы из Москвы. В четверг, 19 июля, столичные специалисты приедут на Южный Урал. Они прогуляются по городку и расскажут о своих идеях. Об этом 74.ru сообщила представитель дирекции по подготовке саммитов Ирина Чиркова.
Сначала порядок наведут в центре, потом — в других районах
— Эти специалисты входят в Союз архитекторов России. С некоторыми из них мы знакомы с конкурса ARCHCHEL-2020, в котором они принимали участие в качестве жюри, — рассказала Ирина Чиркова.
В Челябинске планируют создать единую архитектурную концепцию. В первую очередь благоустроят территорию, ограниченную улицами Сони Кривой, Российской, Братьев Кашириных и Северо-Крымской.
— Город должен стать приятным для глаза, комфортным, где хочется проводить время. Мы планируем провести радикальное озеленение, сделать больше пешеходных зон, установить малые архитектурные формы, арт-объекты в единой концепции, отремонтировать фасады зданий и оформить их с помощью современных технологий красивой подсветкой, — перечислила представитель дирекции по подготовке саммитов. — Над подобным проектом архитекторы работали в Москве по программе «Моя улица».
«Моя улица» — это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. Его главная задача — создать комфортную городскую среду и сделать Москву местом, удобным для жизни. В её рамках реконструируют улицы, ремонтируют фасады и делают подсветку зданий.
Специалисты из Москвы изучили Челябинск в свои прошлые визиты. Также в их распоряжении были карты, фотографии и аэросъёмки города. На основании этого они создали свой проект, который представят завтра.
— Мы обрисовали им идеальную картинку, а что они придумали — узнаем. Но, наверняка, проект будет изменяться и дополняться, — добавила Ирина Чиркова. — Важно отметить, что перед московскими архитекторами была поставлена задача максимально привлекать проектировщиков, строителей, специалистов по малым архитектурным формам из Челябинска.
После преображения центра благоустроить обещают и другие районы города, но случится это уже после саммитов 2020 года.
К ШОС и БРИКС благоустроят не только городские улицы, но и набережную.
По словам главы города Евгения Тефтелева, все работы на этом участке идут по графику.
— Средства на проект у нас есть. Сейчас идут предпроектные работы. Мы ожидаем, что расходы городского бюджета начнутся с 2020 года, а экспертиза проекта будет проведена до декабря 2018 года, — рассказал Евгений Тефтелев.
По его словам, основные земельные работы по благоустройству набережной будут проведены, в текущем году, а в 2019-м приступят к чистовой отделке.
Работы идут и в челябинском аэропорту. На площадке уже работает строительная техника. По графику идёт работа по расширению пункта пропуска международного сектора.
Подготовкой Челябинска к международным мероприятиям вместе с федеральным оргкомитетом будет заниматься областной оргкомитет. Его создадут в ближайшее время. Он будет состоять из рабочих групп, в каждую войдёт представитель Росконгресса.
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