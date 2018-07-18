«Мосводоканал» оценил качество водопроводной воды в Черемушках

Согласно проведенным в июне и июле этого года исследованиям, качество водопроводной воды в районе Черемушки можно считать весьма удовлетворительным. Такие выводы сделал столичный «Мосводоканал»

Стоит отметить, что согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения , более 80 процентов россиян пьют водопроводную воду, 39 процентов из них ее не кипятят и не фильтруют. В Москве же качество водопроводной воды соответствует всем нормативам. Если к ее составу возникают вопросы, то такая вода не поступает потребителям, уверяет «Мосводоканал».

Так, согласно рейтингу качества воды в Москве, представленном на сайте «Мосводоканала», на начало июля район Черемушки считается весьма удовлетворительным в плане чистоты водопроводной воды. Такие показатели, как водородный показатель (Ph), мутность, запах и жесткость воды, взятой из домов района Черемушки, находятся в пределах нормы.