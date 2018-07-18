«Мосводоканал» оценил качество водопроводной воды в Черемушках 

Согласно проведенным в июне и июле этого года исследованиям, качество водопроводной воды в районе Черемушки можно считать весьма удовлетворительным. Такие выводы сделал столичный «Мосводоканал».
Стоит отметить, что согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 80 процентов россиян пьют водопроводную воду, 39 процентов из них ее не кипятят и не фильтруют. В Москве же качество водопроводной воды соответствует всем нормативам. Если к ее составу возникают вопросы, то такая вода не поступает потребителям, уверяет «Мосводоканал».
Так, согласно рейтингу качества воды в Москве, представленном на сайте «Мосводоканала», на начало июля район Черемушки считается весьма удовлетворительным в плане чистоты водопроводной воды. Такие показатели, как водородный показатель (Ph), мутность, запах и жесткость воды, взятой из домов района Черемушки, находятся в пределах нормы.