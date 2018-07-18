В ЦАО проверяют офис фирмы после кражи 10 млн рублей группой бандитов

18 июля в Таганском районе ЦАО столицы группа неизвестных с оружием устроила налет на микрофинансовую организацию.

Как передает агентство городских новостей «Москва», пять человек с огнестрельным оружием ворвались в офис одной из микрофинансовых организаций в центре столицы и открыто похитили оттуда 10 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле BMW X3.