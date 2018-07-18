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В ЦАО проверяют офис фирмы после кражи 10 млн рублей группой бандитов
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В ЦАО проверяют офис фирмы после кражи 10 млн рублей группой бандитов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
18 июля в Таганском районе ЦАО столицы группа неизвестных с оружием устроила налет на микрофинансовую организацию.
Как передает агентство городских новостей «Москва», пять человек с огнестрельным оружием ворвались в офис одной из микрофинансовых организаций в центре столицы и открыто похитили оттуда 10 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле BMW X3.
В настоящее время на место происшествия в Таганском районе Москвы выехали сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка, начат розыск налетчиков.
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