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Как заточить фирменную бритву Джиллет или любой другой станок
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Как заточить фирменную бритву Джиллет или любой другой станок 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Одна кассета фирменного «Джиллетт» стоит около 400 рублей. Впрочем, аналоги тоже остаются в этом же ценовом диапазоне — менять кассеты постоянно влетит в копеечку. Да и зачем покупать станки в принципе? Вот реально работающий способ заточить любую бритву за пару минут: дешево, сердито и надежно.
Нам понадобится кусок джинсовой ткани и упор — тут подойдет даже втулка от старой фольги.
Упор нужно спрятать под джинсу: собственно, сам станок для заточки уже практически готов.
Осталось заняться самой заточкой. Не давите на ручку сильно и не торопитесь, только помешает процессу. Бритвой нужно проводить снизу вверх, чтобы не повредить лезвия. 100-150 размеренных повторов хватит за глаза — теперь лезвия бреют как новые.
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