Как заточить фирменную бритву Джиллет или любой другой станок

Одна кассета фирменного «Джиллетт» стоит около 400 рублей. Впрочем, аналоги тоже остаются в этом же ценовом диапазоне — менять кассеты постоянно влетит в копеечку. Да и зачем покупать станки в принципе? Вот реально работающий способ заточить любую бритву за пару минут: дешево, сердито и надежно.

Нам понадобится кусок джинсовой ткани и упор — тут подойдет даже втулка от старой фольги.

Упор нужно спрятать под джинсу: собственно, сам станок для заточки уже практически готов.

Осталось заняться самой заточкой. Не давите на ручку сильно и не торопитесь, только помешает процессу. Бритвой нужно проводить снизу вверх, чтобы не повредить лезвия. 100-150 размеренных повторов хватит за глаза — теперь лезвия бреют как новые.