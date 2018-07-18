Исцеляющая от пьянства икона прибудет в Нижний Новгород

В августе в Нижний Новгород прибудет икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», исцеляющая от пьянства и наркомании. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.

Список с чудотворного образа с 18 по 26 августа будет находиться в Благовещенском мужском монастыре Нижегородского района. В течение недели перед святыней планируется регулярно совершать молебны. Любой верующий нижегородец сможет прийти и поклониться образу.

Постоянно икона хранится в скиту Благовещенской обители в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в селе Рожнове Борского района.

Напомним, в Нижнем Новгороде пребывает ковчег с мощами Серафима Саровского.

Фото: Нижегородская митрополия