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Большинство американцев в ходе опроса назвали Москву врагом
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Большинство американцев в ходе опроса назвали Москву врагом 

Говорит Москва 1 час назад
Отмечается, что показатель вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время только 28% американцев считают Россию союзником.
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