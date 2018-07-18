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В Москве покажут мюзикл «Ромео и Джульетта» на французском языке
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В Москве покажут мюзикл «Ромео и Джульетта» на французском языке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Французскую версию мюзикла «Ромео и Джульетта» покажут в России с 13 по 17 марта в Кремлевском дворце, сообщают организаторы мероприятия в среду.
"Долгожданная премьера французской версии легендарного мюзикла «Ромео и Джульетта» (Romeo & Juliette) состоится 13-17 марта 2019 года. Знаменитая история любви двух подростков, вынужденных бороться за свои чувства, будет представлена в Кремлевском дворце. Мюзикл будет идти на французском языке с русскими субтитрами", — говорится в сообщении.
В материале поясняется, что мюзикл Жерара Пресгурвика, написанный по классической пьесе Уильяма Шекспира, впервые был показан зрителям в Париже в 2001 году. С тех пор на спектаклях побывали более 7 миллионов человек по всему миру, CD и DVD-версии мюзикла разошлись тиражом в 14 миллионов экземпляров.
"За свою историю существования мюзикл был поставлен на русском, французском, голландском, итальянском, испанском, английском, немецком, корейском, японском, казахском, венгерском языках, а также на иврите. Российская постановка «Ромео и Джульетты» более двух лет с успехом шла в театре Московской оперетты", — добавляется в сообщении.
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