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В РЖД заявили об ущербе от болельщиков
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В РЖД заявили об ущербе от болельщиков 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИАМО
Болельщики ЧМ-2018 нанесли РЖД ущерб на миллион рублей, заявил генеральный директор транспортной дирекции ЧМ Кирилл Поляков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Основная причина ущерба — воровство в бесплатных поездах. Болельщики воровали подстаканники, одеяла и другие вещи.
Между Москвой и городами, где проводились матчи ЧМ-2018, были запущены бесплатные поезда. Воспользоваться правом бесплатного проезда могли обладатели билетов на матчи и паспортов болельщика.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.
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