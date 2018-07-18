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РЖД перевезли 319 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018
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РЖД перевезли 319 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Компания РЖД перевезла 319 тысяч болельщиков на бесплатных поездах во время Чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба компании.
«17 июля завершены перевозки болельщиков в рамках Чемпионата мира ФИФА 2018 в Россиив бесплатных поездах, их услугами воспользовались порядка 319 тыс. человек», — говорится в сообщении.
РЖД отмечает, что пик нагрузки пришелся на 24 июня.
«Пик перевозок болельщиков пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались свыше 26 тысяч болельщиков», — говорится в сообщении.
Правом бесплатного проезда во время Чемпионата мира обладали болельщики, имеющие билеты на матчи турнира.
Для провоза болельщиков было назначено 734 рейса между 11 городами, принимающими ЧМ-2018.
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