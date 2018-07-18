РЖД перевезли 319 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018

Компания РЖД перевезла 319 тысяч болельщиков на бесплатных поездах во время Чемпионата мира по футболу в России , сообщает пресс-служба компании.

«17 июля завершены перевозки болельщиков в рамках Чемпионата мира ФИФА 2018 в Россиив бесплатных поездах, их услугами воспользовались порядка 319 тыс. человек», — говорится в сообщении.

РЖД отмечает, что пик нагрузки пришелся на 24 июня.

«Пик перевозок болельщиков пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались свыше 26 тысяч болельщиков», — говорится в сообщении.

Правом бесплатного проезда во время Чемпионата мира обладали болельщики, имеющие билеты на матчи турнира.

Для провоза болельщиков было назначено 734 рейса между 11 городами, принимающими ЧМ-2018.