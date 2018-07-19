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Более 290 тыс. человек воспользовались бесплатными пригородными поездами за время ЧМ-2018
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Более 290 тыс. человек воспользовались бесплатными пригородными поездами за время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: Sports.ru
Более 290 тыс. человек воспользовались бесплатными пригородными поездами за время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев.
«Бесплатно по Fan ID пригородным транспортом воспользовались 290 тыс. 914 человек. С точностью до человека мы могли посчитать в 12 пригородных компаниях страны благодаря паспорту болельщика», — сказал П. Бурцев.
Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что около 319 тыс. человек воспользовались бесплатными поездами во время чемпионата мира по футболу 2018 г.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль прошел на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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