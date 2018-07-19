Более 290 тыс. человек воспользовались бесплатными пригородными поездами за время ЧМ-2018

Более 290 тыс. человек воспользовались бесплатными пригородными поездами за время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев.

«Бесплатно по Fan ID пригородным транспортом воспользовались 290 тыс. 914 человек. С точностью до человека мы могли посчитать в 12 пригородных компаниях страны благодаря паспорту болельщика», — сказал П. Бурцев.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что около 319 тыс. человек воспользовались бесплатными поездами во время чемпионата мира по футболу 2018 г.