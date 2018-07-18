Леонид Писной: Сто тысяч жителей Вольска гадят в Волгу, а мы это пьем

На заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству обсуждается внесение изменений в региональный бюджет. Доходы казны увеличены на 555,9 миллионов рублей, расходы — на 566,7 миллионов рублей. В частности возросли расходы на строительство очистных сооружений в Вольске на 85 миллионов рублей. «Что происходит с данными очистными сооружениями? — поинтересовалась облдеп Зинаида Самсонова . — Мы планируем опять выделять деньги на проект, хотя обещали сделать этот объект уже около десяти лет назад. Под что мы выделяем 85 миллионов рублей?». Председатель думского комитета Владимир Капкаев пояснил, что эти очистные сооружения возводятся много лет, в прошлом году возобновилось строительство, и объект надо сдавать, но пока дальше первой очереди не ушли. «У нас есть негативный пример в Балашове — водозабор, по которому результатов нет, — напомнил народный избранник Леонид Писной . — Мы когда-нибудь закроем эту тему? Сто тысяч жителей гадят, а мы это пьем, Вольск же выше по Волге расположен. Там уже первая очередь обошлась под 300 миллионов рублей». Облдепы решили более детально обсудить и изучить данный вопрос на рабочей группе.