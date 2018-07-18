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Замглавы Минкомсвязи призвал государство не допустить утечки мозгов
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Замглавы Минкомсвязи призвал государство не допустить утечки мозгов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Государство должно создавать не только экономические, но и психологические условия для предотвращения утечки мозгов. Такое мнение в среду высказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, выступая на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
"Проблема в том, что для развития цифровой экономики нужны не деньги, не природные ресурсы, для нее требуется только одна вещь — это мозги. И здесь самая главная роль, которая принадлежит государству, должна заключаться в усиленном производстве этих мозгов", — сказал он, пояснив, что речь идет об образовании.
"Мы заинтересованы создать такие условия, чтобы люди, которые являются специалистами, мозги из страны не утекали. Для этого надо создавать благоприятные условия, причем не только экономические, но и психологические", — сказал он. По его мнению, разработчики достаточно живо и быстро реагируют «на разного рода неприятности», в том числе интеллектуальные.
"У государства есть две важные задачи — оно ни в коей мере не должно мешать и не должно раздражать, потому что зачастую те или иные неуклюжие действия со стороны разных государственных органов приводят к раздражению интеллектуальной части населения. Кто-то замыкается, кто-то отъезжает, кто-то просто говорит, [что] надо заняться другим делом", — отметил Волин.
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