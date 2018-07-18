На улице Берзарина привели в порядок спортплощадку

Во дворе дома 21 по улице Берзарина по просьбе местного жителя привели в порядок спортивную площадку.

«На спортивной площадке с обеих сторон (в зоне нахождения ворот) в верхней части натянута защитная сетка, препятствующая вылету мяча за пределы площадки. В настоящее время крепление сетки разрушено, и она не выполняет своих функций. Просьба восстановить крепление защитных сеток с обеих сторон площадки», — написал житель на портале «Наш город».

В официальном ответе за подписью главы управы района Хорошево-Мневники Сергея Панфилова говорится, что по адресу, указанному в обращении, выполнены работы по ремонту креплений улавливающей сетки на спортивной площадке.

Напомним, что с помощью портала «Наш город» любой житель может сообщить о проблеме городского хозяйства и получить ответ в кратчайшие сроки. (ео)