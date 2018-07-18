Ещё
В ближайшей к Савеловскому зоне отдыха запретили купание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ближайшей к Савеловскому зоне отдыха запретили купание 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Водоемы севера столицы повторно обследовали водолазы Московской городской поисково-спасательной службы. По заключению специалистов, дно Большого Садового пруда требует очистки.
— Силами балансодержателей проводятся работы по очистке пруда в пределах организованной зоны отдыха. По их завершении водолазы МГПСС вновь проверят санитарное состояние дна. До этого времени Большой Садовый пруд непригоден для купания, — сообщил сотрудник пресс-службы Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ.
Вода в пруду также признана опасной для здоровья. Специалисты Департамента ГОЧСиПБ призывают отдыхающих воздержаться от купания в водоемах севера столицы в ближайшее время. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
В центре «Мои документы» на Бутырской расширился список услуг Международный день шахмат отметили в библиотеке на Башиловской Глава управы проверил ход ремонтных работ в Петровско-Разумовском проезде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной87
В Москве введен план «Перехват»151
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры87
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение