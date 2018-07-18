В ближайшей к Савеловскому зоне отдыха запретили купание

Водоемы севера столицы повторно обследовали водолазы Московской городской поисково-спасательной службы. По заключению специалистов, дно Большого Садового пруда требует очистки.

— Силами балансодержателей проводятся работы по очистке пруда в пределах организованной зоны отдыха. По их завершении водолазы МГПСС вновь проверят санитарное состояние дна. До этого времени Большой Садовый пруд непригоден для купания, — сообщил сотрудник пресс-службы Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ.

Вода в пруду также признана опасной для здоровья. Специалисты Департамента ГОЧСиПБ призывают отдыхающих воздержаться от купания в водоемах севера столицы в ближайшее время. (мю)