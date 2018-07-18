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Израильский хоккеист: мой пример доказывает, что мечты сбываются
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Израильский хоккеист: мой пример доказывает, что мечты сбываются 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter КХЛ
Израильский хоккеист Элизер Щербатов рассказал о том, как сбылась его мечта, передает Sport24.
"Я — живой пример того, что самые смелые мечты могут сбываться, ведь я стал первым гражданином Израиля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Играть за национальную сборную для меня — большая честь. Каждый раз, когда я выхожу на лед с гербом на свитере, то испытываю целую гамму невероятных эмоций. Мы делаем все возможное, чтобы Израиль стал по-настоящему хоккейной державой", — сказал Щербатов.
В минувшем сезоне израильтянин выступал за словацкий «Слован».
Ранее сообщалось, что Павел Дацюк не намерен завершать карьеру хоккеиста.
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