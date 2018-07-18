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Путин дал старт урбанистической «перезагрузке» российской экономики
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Путин дал старт урбанистической «перезагрузке» российской экономики 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Анонсированная Владимиром Путиным реализация масштабной программы по преобразованию городов России станет локомотивом развития экономики РФ. ‍Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал кандидат исторических наук, доцент, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Значимая часть прошлого послания президента к Федеральному собранию была посвящена развитию малых городов России. Если говорить о столице, других крупных мегаполисах и даже о средних городах уровня областных центров, за последние десятилетия там уже сделаны масштабные изменения для улучшения среды обитания и комфорта горожан. В то же время до сегодняшнего дня большинство малых городов были «обделены вниманием» — основные ресурсы направлялись полисы с наибольшей концентрацией населения.
Это привело к тому, что население малых городов стремится их покинуть — инфраструктура ветшает, работы из-за отставания в развитии там практически нет. Зато накапливаются серьезные социальные проблемы и растут потребности. Заявленная Путиным программа по преобразованию российских городов призвана кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Она сопоставима по целям и масштабам с самыми серьезными стратегиями развития страны, которые реализовывались в России в последние десятилетия", — отмечает аналитик.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Московского урбанистического форума заявил, что в ближайшее время в России начнется реализация плана пространственного развития. В рамках этой города страны подвергнутся существенному преобразованию. По его словам, в России насчитывается более 900 городов, в которых менее 100 тысяч жителей. «Они формируют уникальный исторический, культурный образ России», — подчеркнул Путин.
"Речь идет о масштабным проекте, связанном с улучшением качества жизни значительной части россиян. будут преобразовываться городские пространства, обновится инфраструктура до современного уровня — не только дома, но и дороги, коммуникации, обслуживающие сети. В финансовом и технологическом отношении России это вполне по силам. Мы уже обладаем развитыми технологиями и апробировали множество действенных практик на примере Москвы, Петербурга и других мегаполисов.
Жители малых городов получат те же условия жизни, что и в крупных городах — соответствующие современному уровню цивилизации. Кроме того, достоинства каждого населенного пункта будут подчеркнуты и развиты, тогда как от оставшихся в наследство недостатков предстоит избавиться. Все ресурсы для этого у страны есть, а наличие политической воли руководства страны делает перспективы проекта вполне реальными", — подчеркивает эксперт.
Локомотив экономики
Владимир Путин отметил: жители малых городов должны иметь доступ ко всем современным услугам. По его словам, необходимо помочь таким городам раскрыть свой потенциал, сделав их центрами туризма, искусства, науки, технологий. Качество жизни в таких городах должно «отвечать современным стандартам и запросам людей», уверен глава государства. «Это действительно настоящий творческий, профессиональный вызов для экономистов, управленцев, архитекторов, урбанистов», — сказал президент.
При этом он предложил создать стимулы для конкуренции муниципальных и региональных властей в преобразовании городской среды. «Главное для нас — это создание комфортной городской среды не только в крупных центрах, но и на всей территории страны, чтобы у регионов было больше стимулов для изменений», — заявил он. «Для этого нужно подумать над тем, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных, лучших условий жизни», — подчеркнул Путин.
"История знает множество примеров, когда крупные инфраструктурные проекты превращали экономику государства из стагнирующей в процветающую. Германия в 1930-е добилась этого массовым строительством дорожных сетей, подобное наблюдалось в свое время в США, в советской России, до сих пор эти процессы успешно работают в Китае. То есть практика достаточно распространенная — крупные проекты становились локомотивом развития, в значительной мере меняя социальных и культурный фон страны, приводя даже к технологическим революциям.
Программа преобразования малых городов станет таким проектом в современной России. Это мощный импульс развития экономики, создаст огромное количество рабочих мест. Предыдущие наработанные практики в виде Олимпиады, Крымского моста, Чемпионата мира по футболу, преобразования мегаполисов показывают. что страна готова перейти к масштабным проектам, охватывающим всю территорию страны", — заключает Владимир Шаповалов.
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