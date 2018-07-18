Путин дал старт урбанистической «перезагрузке» российской экономики

"Значимая часть прошлого послания президента к Федеральному собранию была посвящена развитию малых городов России. Если говорить о столице, других крупных мегаполисах и даже о средних городах уровня областных центров, за последние десятилетия там уже сделаны масштабные изменения для улучшения среды обитания и комфорта горожан. В то же время до сегодняшнего дня большинство малых городов были «обделены вниманием» — основные ресурсы направлялись полисы с наибольшей концентрацией населения.

Это привело к тому, что население малых городов стремится их покинуть — инфраструктура ветшает, работы из-за отставания в развитии там практически нет. Зато накапливаются серьезные социальные проблемы и растут потребности. Заявленная Путиным программа по преобразованию российских городов призвана кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Она сопоставима по целям и масштабам с самыми серьезными стратегиями развития страны, которые реализовывались в России в последние десятилетия", — отмечает аналитик.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Московского урбанистического форума заявил, что в ближайшее время в России начнется реализация плана пространственного развития. В рамках этой города страны подвергнутся существенному преобразованию. По его словам, в России насчитывается более 900 городов, в которых менее 100 тысяч жителей. «Они формируют уникальный исторический, культурный образ России», — подчеркнул Путин.

"Речь идет о масштабным проекте, связанном с улучшением качества жизни значительной части россиян. будут преобразовываться городские пространства, обновится инфраструктура до современного уровня — не только дома, но и дороги, коммуникации, обслуживающие сети. В финансовом и технологическом отношении России это вполне по силам. Мы уже обладаем развитыми технологиями и апробировали множество действенных практик на примере Москвы Петербурга и других мегаполисов.

Жители малых городов получат те же условия жизни, что и в крупных городах — соответствующие современному уровню цивилизации. Кроме того, достоинства каждого населенного пункта будут подчеркнуты и развиты, тогда как от оставшихся в наследство недостатков предстоит избавиться. Все ресурсы для этого у страны есть, а наличие политической воли руководства страны делает перспективы проекта вполне реальными", — подчеркивает эксперт.

Локомотив экономики

Владимир Путин отметил: жители малых городов должны иметь доступ ко всем современным услугам. По его словам, необходимо помочь таким городам раскрыть свой потенциал, сделав их центрами туризма, искусства, науки, технологий. Качество жизни в таких городах должно «отвечать современным стандартам и запросам людей», уверен глава государства. «Это действительно настоящий творческий, профессиональный вызов для экономистов, управленцев, архитекторов, урбанистов», — сказал президент.

При этом он предложил создать стимулы для конкуренции муниципальных и региональных властей в преобразовании городской среды. «Главное для нас — это создание комфортной городской среды не только в крупных центрах, но и на всей территории страны, чтобы у регионов было больше стимулов для изменений», — заявил он. «Для этого нужно подумать над тем, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных, лучших условий жизни», — подчеркнул Путин.

"История знает множество примеров, когда крупные инфраструктурные проекты превращали экономику государства из стагнирующей в процветающую. Германия в 1930-е добилась этого массовым строительством дорожных сетей, подобное наблюдалось в свое время в США , в советской России, до сих пор эти процессы успешно работают в Китае . То есть практика достаточно распространенная — крупные проекты становились локомотивом развития, в значительной мере меняя социальных и культурный фон страны, приводя даже к технологическим революциям.

Программа преобразования малых городов станет таким проектом в современной России. Это мощный импульс развития экономики, создаст огромное количество рабочих мест. Предыдущие наработанные практики в виде Олимпиады, Крымского моста, Чемпионата мира по футболу, преобразования мегаполисов показывают. что страна готова перейти к масштабным проектам, охватывающим всю территорию страны", — заключает Владимир Шаповалов.