ДОМ.РФ представит стандарт комплексного развития территорий в феврале 2019 года

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Подготовка стандарта комплексного развития территорий завершится в начале 2019 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель гендиректора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова на Московском урбанистическом форуме.

"У нас до конца 2018 года будет первая редакция книг, и думаем, что в феврале 2019 года у нас будет уже абсолютно финальный стандарт", — сказала она по итогам стратегической сессии «Стандарт урбанизации. Контуры российской национальной городской политики».

Стандарт разрабатывается единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ. РФ совместно с КБ «Стрелка» с 2016 года, напомнила Ишханова в ходе выступления на сессии. Результатом работы должен стать стратегический документ, задача которого — сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства.

Необходимость разработки стандарта обусловлена тем, что города — основа современной экономики, они формируют до 80% мирового ВВП, продолжила Ишханова в ходе сессии. «Мы совместно с Институтом экономики города провели анализ на 17 крупнейших агломерациях России с численностью населения более миллиона человек. И эти 17 крупнейших агломераций России формируют сегодня 38% ВВП России, проживают там порядка 33% населения страны. При этом мы видим возможности для городов давать больше влияния на экономику страны», — отметила она.

Одним из предложений стандарта является дополнение правил землепользования и застройки разделом, включающим требования к пространственным характеристикам объектов. Такие правила сделают предсказуемым развитие городских территорий, добавила Ишханова. Проблема является актуальной, так как в последние десятилетия жилищная и градостроительная политика ориентировалась на повышение объема предложения нового жилья, а не на его качество, отметила представитель фонда. В свою очередь, имеющиеся проекты развития территорий часто не увязаны с развитием рабочих мест и инфраструктуры, объяснила Ишханова.

Фонд единого института развития в жилищной сфере учрежден АО «ДОМ.РФ» для реализации программ улучшения жилищных условий граждан, в том числе через содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды.