Запорожский губернатор забыл о своих пяти иномарках

Об этом сообщает Bihus.info.

Как свидетельствуют данные судебных постановлений по делу о недостоверном декларировании, которое в отношении Брыля начало НАБУ, глава Запорожской ОГА скрыл право пользования на 5 автомобилей — Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover.

Кроме того, выяснилось, что на Брыля оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом отца. Согласно выписки из Реестра прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль обладает 0,4 га земли и 540-метровым домом в Киеве и еще двумя домами общей площадью 189 кв.м в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации.

Как показало расследование НАБУ, Брыль со своей женой Майей и тремя дочерями побывали на отдыхе в Турции Италии , Германии, Франции, Греции Израиле и других странах, где семья останавливалась в дорогих отелях. В частности, стоимость услуг одной только авиакомпании в 2016 году составила почти $42 тыс., в то время как официальный годовой доход губернатора составил всего $ 10 тыс.

Помимо этого $ 10 тыс. стоило Брылю обучение его дочери в «Новопечерской школе».

«Также следователи НАБУ подозревают, что глава Запорожской области с женой и тремя детьми являются членами конного клуба Butenko Stable, на что за год семья должна была потратить еще 160 тыс. грн. (около 330 тыс. руб. — ред.) Однако в разделе о расходах нет затрат ни на путешествия, ни на школу, ни на конный клуб», — рассказали журналисты.

Всего в своей декларации за 2017 Брыль указал три дома площадью 319, 629 и 282 кв.м, четверо ценных часов и четыре карабина. Из собственных транспортных средств он задекларировал Volkswagen Caddy и новенькую Toyota Camry, а также пользование Range Rover матери и Mercedes-Benz S 350 тестя.

Наличными губернатор с семьей хранит $150 тыс. и 3,9 млн грн.