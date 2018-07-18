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Владимир и французский Сент пролонгировали договор о партнерстве
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Владимир и французский Сент пролонгировали договор о партнерстве 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Делегация Владимира, возглавляемая главой города Ольгой Деевой, с 12 по 15 июля посетила французский Сент, сообщается на сайте городской администрации.
Владимирская делегация обсудила с французскими партнерами муниципальные практики в области технологического, социального и экономического развития. Мэр Сента Жан-Филипп Маше и Ольга Деева высказали мнение, что местная власть должна делать все возможное для соблюдения баланса между сохранением культурного наследия и инновациями современного города.
Главы городов отметили, что благоприятный инвестиционный климат имеет важнейшее значение и для малого бизнеса и крупных инвесторов. Одним из итогов рабочей поездки стало подписание договора между Сентом и Владимиром в социальной, экономической и культурной сферах.
Ольга Деева выразила благодарность за теплый прием и пригласила французских партнеров на День города Владимира, который состоится 25—26 августа.
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