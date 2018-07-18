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Ваш Volkswagen как новый вместе с «Автоцентр Сити — Каширка»?
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Ваш Volkswagen как новый вместе с «Автоцентр Сити — Каширка»? 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Дорога есть дорога, поэтому никто не застрахован от аварий. Но даже если эта неприятность произошла, не стоит отчаиваться. В сервисном центре «Автоцентр Сити-Каширка» вашему железному другу придадут былой внешний вид  никто и не узнает о случившемся недоразумении.
До 31 августа у официального дилера Volkswagen «Автоцентр Сити  Каширка» действует акция на кузовной ремонт.
Стоимость покраски детали «под ключ» составляет от 2 799 руб. и включает в себя:
Снятие и установкуРазборку и сборкуПодготовку к покраскеПокраскуЛакокрасочные материалы.
Вне зависимости от модели и возраста мы восстанавливаем автомобили после повреждений любой сложности: от небольших царапин и вмятин до серьезных дефектов.
Еще сомневаетесь? Тогда ловите 5 причин записаться на кузовной ремонт в «Автоцентр Сити-Каширка»:
Подменный автомобиль на время кузовного ремонта  БЕСПЛАТНО*Высочайшее качество производимых работТолько оригинальные деталиГарантия официального дилера  2 года на оригинальные детали и 6 месяцев на работыНаши цены на кузовной ремонт ниже минимальных!
Записывайтесь на кузовной ремонт прямо сейчас по телефону: +7 (495) 741-45-45 или на нашем сайте: https://vw.avto-city.ru/owners/specials/675027/
"Автоцентр Сити  Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км  *Услуга предоставляется при наличной оплате кузовных работ, Подробности уточняйте у мастеров-консультантов.
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