Дорога есть дорога, поэтому никто не застрахован от аварий. Но даже если эта неприятность произошла, не стоит отчаиваться. В сервисном центре «Автоцентр Сити-Каширка» вашему железному другу придадут былой внешний вид никто и не узнает о случившемся недоразумении.
До 31 августа у официального дилера Volkswagen «Автоцентр Сити Каширка» действует акция на кузовной ремонт.
Стоимость покраски детали «под ключ» составляет от 2 799 руб. и включает в себя:
Снятие и установкуРазборку и сборкуПодготовку к покраскеПокраскуЛакокрасочные материалы.
Вне зависимости от модели и возраста мы восстанавливаем автомобили после повреждений любой сложности: от небольших царапин и вмятин до серьезных дефектов.
Еще сомневаетесь? Тогда ловите 5 причин записаться на кузовной ремонт в «Автоцентр Сити-Каширка»:
Подменный автомобиль на время кузовного ремонта БЕСПЛАТНО*Высочайшее качество производимых работТолько оригинальные деталиГарантия официального дилера 2 года на оригинальные детали и 6 месяцев на работыНаши цены на кузовной ремонт ниже минимальных!
Записывайтесь на кузовной ремонт прямо сейчас по телефону: +7 (495) 741-45-45 или на нашем сайте: https://vw.avto-city.ru/owners/specials/675027/
"Автоцентр Сити Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км *Услуга предоставляется при наличной оплате кузовных работ, Подробности уточняйте у мастеров-консультантов.