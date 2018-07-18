Антивирусный сканер Sophos ругался на легитимную библиотеку Windows

Некоторые пользователи антивирусного сканера от Sophos столкнулись с ложным срабатыванием — в число вредоносных файлов была записана библиотека, принадлежащая операционной системе Windows. Sophos «ругался» на файл dnsapi.dll, помещая его в карантин.

Естественно, такое положение вещей вызвало волну негодования пользователей, которые принялись писать о проблеме на различных форумах технической поддержки клиентов.

По сообщениям некоторых пользователей, антивирусная программа мешала назойливыми предупреждениями об опасности, ссылаясь на легитимный файл Windows.

Благодаря тому, что вендор достаточно быстро принял меры и устранил ложное срабатывание, масштабы проблемы оказались несерьезными.

В опубликованной Sophos статье в базе знаний антивирусный вендор утверждает, что сканер давал ложное срабатывание на временной файл, который создавался при обновлении Windows Update файла dnsapi.dll.

То есть ложное срабатывание, по словам компании, было именно на временной файл, а не на работающую библиотеку.