Эксперты «ПОРА» обсудили, как развивать «умные города» в Арктике

В экспертном центре «Проектный офис развития Арктики» ("ПОРА") состоялся Дискуссионный клуб на тему «Проблемы создания, развития и функционирования „умных городов“ в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ)».

На сегодняшний день направление «умный город» получило статус федерального проекта и активно развивается в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Между тем «умный город» — сложное и многогранное понятие, его можно рассматривать не только как совокупность технологий и инновационных решений, но и как соединение экономических, общественных и политических процессов, направленных на всестороннее развитие города в целом, отметил модератор дискуссии, эксперт «ПОРА» по государственно-частному партнерству Александр Воротников , выступая на мероприятии. А эксперт «ПОРА» по комфортной среде обитания Александр Водяник добавил, что «умный город» предполагает возможность формировать и изменять среду города.

В свою очередь руководитель направления «умный город» ГК «НЕОЛАНТ» Даниил Владимиров указал, что для разных типов городов, будь то город, направленный на цифровизацию сервисов и услуг, или город, в большей степени развивающий социальную сферу, понятия «умного города» будут разными. В связи с этим очень важно выработать подходы и методы по определению конкретных целей и задач, стоящих перед городами АЗРФ для формирования устойчивых моделей их развития и эффективного функционирования, подчеркнул он. А заместитель председателя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев призвал при развитии «умных городов» не забывать о жизненном цикле месторождений, ведь арктические города всегда развивались по сырьевому принципу. Он также предложил поддерживать развитие территорий и инфраструктуры городов, обеспечивать жителей работой. Исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев высказал необходимость учета экономической целесообразности внедрения технологий «умного города», а также предложил обобщить и систематизировать опыт институтов развития по использованию различных форм и инструментов создания «умных городов».

Обсудив подходы к созданию «умного города», его ключевые компоненты и основные проблемы создания, эксперты пришли к выводу, что необходимо на государственном уровне определить целью создания «умных городов» освоение или развитие АЗРФ, сформировать список будущих «умных городов», а также создать рабочую группу при «ПОРА», главной целью которой станет взаимодействие между органами власти арктических городов и регионами по развитию «умных городов», а также разработка адаптивной концепции «умного города» для АЗРФ.

В заключении модераторы Александр Воротников и Александр Водяник отметили, что необходимо также подготовить жителей городов к изменениям, так как умная система не такая гибкая и может вызвать конфликт между вопросами защиты данных и цифровизации. В настоящее время существует проблема большого разрыва между региональными и федеральными властями, компаниями. Развитие «умных городов» поможет ее решить. Финансирование проектов создания и развития «умного города» должно осуществляться через государственно-частное партнерство.

"Проектный офис развития Арктики" — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.