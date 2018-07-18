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В центре занятости Лосиноостровского стартовали курсы профпереподготовки для молодых мам
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В центре занятости Лосиноостровского стартовали курсы профпереподготовки для молодых мам 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Здесь помогут освоить наиболее востребованные на современном рынке труда специальности: парикмахер, логист, менеджер складского помещения, веб-дизайн.
— Курсы рассчитаны на женщин, пребывающих в декретном отпуске по уходу за детьми до трёх лет, — рассказали в отделе трудоустройства «Лосиноостровский» ГКУ ЦЗН города Москвы. — Обязательно учитывается образование, предыдущий опыт работы. Если женщина осваивает новую специальность, то курсы рассчитаны на 300 часов, если это повышение квалификации, то на 200-240 часов. Причём не важно, работает ли дама в настоящий момент или нет.
Обучение бесплатное при наличии московской регистрации. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (495) 475-03-49 или 8 (495) 474-05-65. Центр занятости расположен по адресу ул. Малыгина, 1, корп. 2. (иб)
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