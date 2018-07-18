Когда высокая цена — не гарантия качества. Коммунальные проблемы в Кировской области растут вместе с тарифами

Для кировчан резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля не стало новостью — указ об индексации тарифов был подписан губернатором еще в декабре прошлого года. Документ гласил, что плата за коммуналку в регионе во втором полугодии может вырасти максимально на 4%, в Кирове — на 7,4%.

Ни власти, ни коммунальщиков не смущал тот факт, что весной прошлого года Киров и так вошел в число антилидеров рейтинга комфортности коммунальных тарифов. Проще говоря, эксперты признали, что кировчанам выкраивать деньги на коммуналку сложнее, чем жителям большинства регионов России . Особенно удручающей эта новость выглядит при сопоставлении с данными об уровне доходов: регион-лидер по росту тарифов находится на 75 месте в России по уровню зарплат.

3 миллиарда в запасе

Несмотря на то что формально капремонт не является коммунальным платежом, для многих кировчан он неотделим от остальных услуг ЖКХ. Горожане перечисляют в Фонд капремонта немалые суммы, но обещанного результата не видят. Хотя в прошлом году Киров вошел в топ-20 городов с самыми высокими тарифами на капитальный ремонт, план омоложения жилого фонда несколько лет не выполняется, а качество работ оставляет желать лучшего.

Даже чиновники, обычно заявляющие, что проблем с освоением денег населения нет, признали, что программа капремонта изначально была составлена неверно. Из-за проблем с подрядчиками, некомпетентности сотрудников фонда и отсутствия должного контроля капремонт идет крайне медленно.

«У нас сейчас на счетах Фонда капитального ремонта есть 2,2 миллиарда рублей. По прогнозам самого фонда, к концу года будет больше 3 миллиардов неизрасходованных средств, — говорит вице-спикер законодательного собрания региона Владимир Костин . — Это деньги, которые Фонд капремонта не может потратить. Для сравнения — расходная часть бюджета области составляет 46 миллиардов. Чиновники говорят, что нет подрядчиков, что жители не пускают строителей в дома. Возникает вопрос: а вы, простите, когда концепцию утверждали, не могли это все предусмотреть?».

По словам эксперта Общественной палаты Кировской области в сфере ЖКХ Андрея Воробьева, проблема с капремонтом действительно вызывает множество вопросов. Он отмечает, что ход ремонта домов фактически никто не контролирует.

«Проектная документация часто создается без выезда на объект. Так и появляются дома, в которых починили крышу, вместо того чтобы заменить лифт, — замечает Воробьев. — Если недоделки обнаруживаются, проектировщики пеняют на строителей, подрядчики на проектировщиков, а Фонд капремонта винит во всем и тех и других. И все же объект принимается — система устроена так, что всем выгодно, чтобы дом был принят, даже если ремонт сделан некачественно».

В своих интересах

Судя по всему, вскоре кировчан ожидает значительный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение. «Кировские коммунальные системы» (ККС) заявили, что водопроводные сети, которые, как и тепловые, сильно изношены, может спасти только концессия. Вложения в 10 млрд рублей, отмечают в компании, позволят решить проблемы районов, где есть сложности с водой. Немалую часть трат неизбежно заложат в тариф.

К сожалению, правдивость обещаний руководителей компании вызывает у экспертов большие вопросы — у ККС и раньше была возможность вкладывать деньги в ремонт сетей, но делать это компания не торопилась.

«Самые привлекательные части водохозяйства города эксплуатируются ККС в своих интересах. Они не исполняют инвестпрограмму, не вкладывают средства в обновление фондов. Из решения прокуратуры известно, что существующая инвестпрограмма была ликвидирована, — сообщил несколько недель назад глава администрации Илья Шульгин. — Дальнейшая работа в рамках существующей системы приведет к полной деградации сетей. Нам необходимо либо создать свою инвестиционную программу, либо принудить инвестора это сделать. Имея на руках большой имущественный комплекс, город не получает ни копейки, потому что все, что мы получаем, идет на поддержание существующей водной системы».

Во многом с Шульгиным согласен член Общественной палаты Кировской области Евгений Сметанин. По его словам, грядущая концессия теряет всякий смысл без налаженной системы контроля за расходованием денег граждан, заложенных в тарифах. «Нужно посмотреть расходную часть и определить, насколько объективны и достоверны подающиеся данные, — говорит эксперт. — В контроле особо нуждаются муниципальные власти, которые часто являются владельцами структур водоснабжения и водоотведения».

Концессия как панацея

Похожая ситуация складывается и с платой за отопление. «Т Плюс» в течение трех лет не выполняет инвестпрограмму по ремонту теплосетей, но чаще всех остальных ресурсников просит РСТ о повышении тарифа. Компания обещает, что после передачи сетей Кирова в концессию и повышения тарифов на тепло ситуация с прорывами теплотрасс стабилизируется. Кажется, власти такой исход дел устраивает, а вот общественники не понимают, почему вдруг компания, которая раньше не занималась ремонтом сетей, после концессии вдруг начнет их обновлять. Они отмечают, что «Т Плюс» еще несколько лет назад заложила в тариф затраты на реконструкцию сетей, но деньги граждан тратила на другие нужды.

«Прежде чем говорить о концессии, нужно проанализировать, почему теплосистема была доведена до такого состояния, — считает Андрей Воробьев . — Почему только сейчас проводится полная ревизия теплосетей? Почему нельзя изменить действующий договор аренды теплосетей города Кирова: поднять его стоимость с 50 миллионов рублей в год до 100 или 150 миллионов и направить эти деньги на модернизацию тепловых сетей? Властям можно было ввести такое правило: если инвестпрограмма не исполняется 2–3 года, то деньги граждан привлекаются в меньшем объеме либо вообще не взимаются».

Эксперты Общественной палаты отмечают, что все эти проблемы не решить, пока за расходованием народных денег хоть кто-нибудь не начнет следить. Чиновники, отмечают они, не только не контролируют процесс, но и нередко перекладывают бремя, которое вполне могли бы нести ресурсоснабжающие организации, на плечи жителей. Пока подход к этой проблеме не изменится, кировчане, отдающие коммунальщикам немалую часть от своих зарплат, не перестанут задавать вполне справедливый вопрос: «За что я плачу?».

Фото: Фонд капитального ремонта Кировской области, «Кировские коммунальные системы», Кировский филиал «Т Плюс»