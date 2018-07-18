Студентке из Хорошевки вручили медаль FIFA

Студентка режиссерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР) на Хорошевском шоссе Ника Харгиянова (Nika Nova) награждена медалью FIFA. Она провела 25 выпусков англоязычной программы «World Cup Daily» на FIFA TV. Также за успешную работу на чемпионате мира по футболу студентам ГИТРа вручили грамоты FIFA. Учащиеся были задействованы в программе «FIFA Legacy» («Наследие ФИФА»), которая привлекает студентов по всему миру к работе на спортивных трансляциях, организованных мировым гигантом «HBS» («Host Broadcast Services»).

— Мы очень довольны русскими студентами, восхищены их подготовкой и мотивацией, — отметил руководитель «HBS» Francis Tellier. — Ребята могут гордиться своей страной.

В свою очередь ректор ГИТРа Юрий Литовчин поблагодарил «HBS» за предоставленную возможность работать по профессии на чемпионате мира и отметил, что студенты получили бесценный опыт. (еп)