В Корее прокомментировали права стран на найденный крейсер с золотом 

По закону частная южнокорейская организация, которая планировала заняться подъемом затонувшего корабля «Дмитрий Донской», не имеет права это сделать, сообщает РИА Новости с ссылкой на агентство Рёнхап. Источники из госструктур Южной Кореи сообщают, что никакая частная компания не сможет взять на себя эту обязанность.
Ранее группа «Синиль» заявляла, что их экспедицией на глубине около 500 метров был обнаружен крейсер на дне Японского моря, который затонул в1905 году. Цель компании — заработать, продав запасы золота с корабля после подъема корпуса судна. С точки зрения морского права затонувшие объекты исторического характера охраняются в первую очередь в соответствии с учетом прав государства происхождения, а значит, России.