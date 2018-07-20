В больнице Костромы палаты серьезно расширили за счет коридоров

В первой окружной больнице Костром (бывшей второй городской) идёт большой ремонт с перепланировкой, узнал KOSTROMA.TODAY. Туда завозят мебель и расширяют больничные палаты.

По информации ОТРК «Русь», в больнице заменят всю негодную сантехнику, мебель, а также полностью обновят помещение.

Рабочим удалось расширить больничные палаты за счёт излишне просторных холлов. По словам главврача, огромные холлы не использовались должным образом.

Больничные палаты не только расширили, но и улучшили. У каждой кровати появились локальные светильники. У послеоперационных больных появилась возможность при помощи кнопки вызвать к себе медсестру. Послеоперационные палаты оснащены подводкой кислорода.

Уже в сентябре пациенты смогут опробовать обновлённые палаты.

На ремонт больницы из областного бюджета потратили более 14 миллионов рублей.