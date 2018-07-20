Ещё
В больнице Костромы палаты серьезно расширили за счет коридоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В больнице Костромы палаты серьезно расширили за счет коридоров 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В первой окружной больнице Костром (бывшей второй городской) идёт большой ремонт с перепланировкой, узнал KOSTROMA.TODAY. Туда завозят мебель и расширяют больничные палаты.
По информации ОТРК «Русь», в больнице заменят всю негодную сантехнику, мебель, а также полностью обновят помещение.
Рабочим удалось расширить больничные палаты за счёт излишне просторных холлов. По словам главврача, огромные холлы не использовались должным образом.
Больничные палаты не только расширили, но и улучшили. У каждой кровати появились локальные светильники. У послеоперационных больных появилась возможность при помощи кнопки вызвать к себе медсестру. Послеоперационные палаты оснащены подводкой кислорода.
Уже в сентябре пациенты смогут опробовать обновлённые палаты.
На ремонт больницы из областного бюджета потратили более 14 миллионов рублей.
Kostroma.Today: последние новости
Костромичи смогли помыться всего 2 раза за месяц Погода в Костроме: солнце появится только с понедельника Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России141
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море129
Путин предложил референдум в Донбассе1305
Караченцова попросили забрать жену из психушки51
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение