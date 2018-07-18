Трамвай станет первым беспилотным общественным транспортом в Москве

Об этом на пресс-конференции в рамках Урбан-форума сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов

"Первый вид транспорта, который может перейти на беспилотное управление — это трамвай, с учетом того, что у нас в Москве уже примерно 70 процентов путей обособлено от проезжей части", — заявил Максим Ликсутов. Также он отметил, что если производители трамвая обратятся к городу с просьбой протестировать подобное, то заявка будет рассмотрена. «Но, конечно, все эти тесты будут без пассажиров, в каких-то трамвайных депо, где есть инфраструктура побольше, чтобы этот трамвай ездил», — сказал заммэра.

В то же время, Максим Ликсутов отметил, что несмотря на столь значительную обособленность трамвайных путей, водители все равно продолжают сейчас на них выезжать. «Падают в эти дырки между рельсами, застревают, пробивают колеса, отрываются у них мосты, шасси, иногда это выглядит даже трагически», — подчеркнул он.

Раннее Феликс Винокур , представитель компании, поставляющей Москве трамваи «Витязь», заявлял о готовности протестировать беспилотный вагон в столице уже осенью.

"Сначала мы хотим научить трамвай распознавать наличие или отсутствие каких-то препятствующих движению предметов, людей, зданий, научиться трогаться, научиться останавливаться, открывать двери, закрывать, — рассказал он в интервью «РГ». — Поставим перед вагоном какую-то коробку деревянную, посмотрим поедет — не поедет, мы работаем с компание которая имеет хорошую компетенцию в этом плане. Если мы научим вагон так работать, это уже будет огромный шаг".

Кроме того, в Москве уже некоторое время тестируется полуавтоматическое управление поездом в метро — машинист полностью контролирует машину. Пока что речи о переводе на автопилот не идет. По словам Максима Ликсутова, существующая автоматика дает минимальный интервал между поездами три минуты, тогда как в столичном метро в час пику идут раз в 90 секунд.

Также в МЖД заявляли о возможности перспективного запуска беспилотного движения на МЦК.