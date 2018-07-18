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Такси-роботы доставят с комфортом. Эксперты дали прогнозы по развитию беспилотного транспорта
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Такси-роботы доставят с комфортом. Эксперты дали прогнозы по развитию беспилотного транспорта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные власти вместе с Министерством транспорта РФ займутся разработкой стандартов, которые будут регулировать правила движения беспилотных транспортных средств на дорогах города.
Об этом во вторник, 17 июля, в ходе дискуссии «Осторожно — беспилотники. Экономика и технологии перехода к беспилотному городу» на Московском урбанистическом форуме рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
— Мэр Москвы поставил нам цель — чтобы Москва была в авангарде всех решений по беспилотному транспорту, — сказал Максим Ликсутов, уточнив, что глава города Сергей Собянин подписал соглашение с рядом компаний по развитию беспилотного транспорта. — Мы взяли на себя роль большого полигона, на котором должны быть отработаны все необходимое, прежде чем автомобиль попадет на улично-дорожную сеть.
По словам заммэра, сегодня у беспилотного транспорта есть как сторонники, так и противники. Однако тех, кто «за» внедрение умных технологий на дорогах все-таки большинство.
— Мировая тенденция, когда в машину внедряется искусственный интеллект, мозг, — говорит президент ГК «Когнитивные технологии» Ольга Ускова.
Главная задача — создать полностью безопасный транспорт.
— Для всех участников движения безопасность должна быть обеспечена на сто процентов, — подчеркнула Ускова.
Создать беспилотный транспорт, по словам председателя правления группы «ГАЗ» Вадима Сорокина, не самая трудновыполнимая задача. Такие авто сегодня уже есть. Теперь нужно объединить все системы, чтобы умная техника могла самостоятельно определять состояние дороги без разметки, с учетом, к примеру, снежного покрова, рассчитывать расстояние до обочины. То есть быть полностью автономной.
— Это та задача, которая стоит перед разработчиками, программистами, — отметил Сорокин.
Автомобили же, уверен он, постепенно из средства роскоши, развлечения будут становиться просто видом транспорта, с помощью которого можно добраться из одной точки в другую. Правда, потребуется время для того, чтобы произошли подвижки в менталитете.
— Через какое время машинами в городах будут управлять роботы, — даёт прогноз бывший вице-председатель совета директоров General Motors Company Боб Лутц. — Самостоятельно водить автомобили люди будут лишь за пределами города. Лет через 30-35 владение авто и вовсе уйдет в прошлое. В этом просто не будет необходимости.
У людей, по его словам, будет больше свободного времени — беспилотники еще больше разгрузят движение на дорогах. То есть добраться от дома до работы можно будет гораздо быстрее. Этому, в том числе, будет способствовать внедрение роботизированных такси.
Примеры, где уже курсирует по улицам беспилотный транспорт, есть — экспериментальный проект в конце прошлого года запустили в Бостоне. Об этом рассказал глава направления городской мобильности компании BCG Николас Ланг. В общей сложности, от идеи до реализации проекта понадобилось пять лет.
— Беспилотный транспорт — это прежде всего безопасность, — уверен Ланг. — Мы ставим цель снизить к 2030 году число аварий в Бостоне до ноля.
Эксперт также уверен, что в будущем традиционные авто уйдут в прошлое, уступив место автономному транспорту.
— Думаю, что к 2020 году будут технологии, которые позволят начать внедрение беспилотного транспорта, — обозначил перспективы заместитель генерального директора — директор по развитию, член правления ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров.
Внедрение беспилотных технологий на дороги города — вопрос 2-3 лет. Такой прогноз даёт руководитель проекта "Яндекс. Такси" Тигран Худавердян.
Беспилотный транспорт, по его словам, новая ступень развития.
— Его внедрение позволит ещё больше разгрузить дороги, — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем, как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в столице не стоит задача полностью перейти на беспилотный транспорт и отказаться от услуг водителей. При внедрении беспилотных машин, по его словам, есть два приоритетных направления: повысить уровень безопасности дорожного движения и увеличить пропускную способность существующей в городе инфраструктуры.
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