Молодая угонщица: ученица пятого класса похитила велосипед чиновницы

Транспортное средство находилось около здания правительства. Как написал телеграм-канал «Мэш», пятиклассница угнала велосипедот здания правительства Калининградской области , которое находится на улице Дмитрия Донского. Однако 10-летняя девочка и не подозревала, что владелица транспортного средства — сотрудница областного правительства.

На данный момент сообщается, что стоимость велосипеда составляет 17 тысяч рублей. Однако его хозяйка не стала предохраняться и оставила транспорт без пристегнутого противоугонного троса. Кража была совершена примерно в пять часов вечера, 11 июля.