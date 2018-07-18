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Молодая угонщица: ученица пятого класса похитила велосипед чиновницы
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Молодая угонщица: ученица пятого класса похитила велосипед чиновницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Транспортное средство находилось около здания правительства. Как написал телеграм-канал «Мэш», пятиклассница угнала велосипедот здания правительства Калининградской области, которое находится на улице Дмитрия Донского. Однако 10-летняя девочка и не подозревала, что владелица транспортного средства — сотрудница областного правительства.
На данный момент сообщается, что стоимость велосипеда составляет 17 тысяч рублей. Однако его хозяйка не стала предохраняться и оставила транспорт без пристегнутого противоугонного троса. Кража была совершена примерно в пять часов вечера, 11 июля.
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