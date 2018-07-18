В Тольятти продолжается благоустройство первого в городе исторического сквера «Маяк»

В Комсомольском районе в 2018 году будет благоустроено несколько городских пространств — аллея Славы, улица Крылова, бульвар Гая , велопешеходные дорожки появятся на улице Патрульной. Центром притяжения района призван стать исторический сквер «Маяк» на ул. Коммунистической около речного вокзала.

В ходе общественного голосования (в день выборов президента России 18 марта 2018 года) из 29 тысяч жителей района более 20 высказались «за» появление. Территория для нового общественного пространства выбрана не случайно: место является историческим центром Комсомольского района, кроме того, от речвокзала — водных ворот Тольятти — начинаются все туристические маршруты по Автограду.

Свое право на появление места для досуга и семейного отдыха местные жители отстаивали несколько лет. Но поскольку участок земли под бывшим кинотеатром «Маяк» была в частной собственности, им это не удавалось. После того как общественную инициативу поддержал фонд «Духовное наследие» им. С. Ф. Жилкина, а также три крупнейших предприятия города — "Куйбышевазот" "Тольяттиазот" и «Трансаммиак», дело сдвинулось с мертвой точки.

Когда участок земли перешел в собственность муниципалитета, начались подготовительные работы. Как рассказала Дмитрию Азарову и Оксане Демченко руководитель фонда «Духовное наследие» Марина Шубина, в ходе интернет-голосования жители района из трех предложенных выбрали проект, который в наибольшей степени соответствует историческому статусу места. Проект прошел общественное обсуждение и после внесения изменений, предложенных тольяттинцами, был утвержден.

В основе — идея создания сквера, посвященного истории старого Ставрополя-на-Волге и современного Тольятти.

"280 лет прошло со дня основания города, но его история широко известна только со времен переноса города в период строительства ГЭС", — подчеркнула Марина Шубина.

Предполагается, что сквер около речного вокзала станет местом, где будут начинаться экскурсионные маршруты. Проект предусматривает фонтан с подсветкой, имитирующий плотину ГЭС, макеты Жигулевских гор и Ставрополя-на-Волге. В сквере оборудуют амфитеатр, смонтируют освещение, установят лавочки и устроят цветочные композиции. По периметру сквера возведут стилизованные сторожевые башни. В центре сквера появится зона для проведения культурных мероприятий и стенды с фотоисторией городов.

Дмитрий Азаров и Оксана Демченко высказали ряд пожеланий. В частности, из-за того, что уровень грунта был значительно поднят, строителям необходимо просчитать систему отвода воды. Они также обратили внимание, что помимо насыщения сквера исторической информацией, необходимо продумать для гостей города экскурсионную программу, в которой «Маяк» может и должен стать «изюминкой».

"Маяк" стал первым объектом, который в Тольятти начали благоустраивать в текущем году. Полностью завершены подготовительные работы, через две недели закончат общестроительную часть и подрядчик приступит к возведению заявленных в проекте конструкций. Стоит отметить, что на первоначальном этапе немалую помощь в подготовке площадки сыграли горожане. Прошлой осенью во время субботника из будущего сквера вывезли более 40 куб. м мусора.

Также гостям представили концепцию благоустройства набережной в Автозаводском районе. Проектом предусмотрено, что на трехкилометровой набережной будут оборудованы пешеходные зоны, велодорожки, спортивные и детские площадки, планируется развитие Прибрежного парка.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что необходимо предусмотреть на площадках покрытие, которое позволит в зимнее время заливать на набережной каток. Кроме того, для удобства горожан необходимо продумать схему доставки людей на набережную общественным транспортом.