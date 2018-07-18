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Испанским мужчинам запретят заниматься сексом без однозначного согласия
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Испанским мужчинам запретят заниматься сексом без однозначного согласия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство представит на рассмотрение новый законопроект, чтобы устранить любую неоднозначность в вопросах о сексуальном насилии, сообщает "Би-би-си".
Согласно новому закону любой половой акт без четкого предварительного согласия — вербального или невербального — будет рассматриваться законом как изнасилование.
"Чтобы внести ясность, дамы и господа: если кто-то говорит «нет», это значит «нет», если кто-то не говорит «да», это тоже значит «нет», — сказал премьер-министр.
Если закон будет принят, чтобы признать действие изнасилованием, прокурору больше не придется доказывать факт насилия или то, что жертва была уязвима.
Нынешнее законодательство Испании различает сексуальное насилие и изнасилование: первое не включает в себя непосредственно физическое насилие и запугивание.
Ранее сообщалось, что в Швеции с 1 июля вступил в силу закон о «добровольном сексе».
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