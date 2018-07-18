Испанским мужчинам запретят заниматься сексом без однозначного согласия

Согласно новому закону любой половой акт без четкого предварительного согласия — вербального или невербального — будет рассматриваться законом как изнасилование.

"Чтобы внести ясность, дамы и господа: если кто-то говорит «нет», это значит «нет», если кто-то не говорит «да», это тоже значит «нет», — сказал премьер-министр.

Если закон будет принят, чтобы признать действие изнасилованием, прокурору больше не придется доказывать факт насилия или то, что жертва была уязвима.

Нынешнее законодательство Испании различает сексуальное насилие и изнасилование: первое не включает в себя непосредственно физическое насилие и запугивание.