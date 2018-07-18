Власти Пермского края примут решение о расширении проекта «Умный свет» до конца года

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Решение о расширении проекта «Умный свет» по использованию современных городских светильников, ранее запущенный в пилотном режиме на одной из улиц Перми , может быть принято до конца года. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников в кулуарах Московского урбанистического форума.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Пермского края , администрация Перми и АО «Эр-Телеком холдинг» подписали соглашение о расширении сотрудничества по проекту «Умный город». В частности, планировалось запустить проект «Умный свет».

"Рассчитываем, что решение о тиражировании и всю схему в этом году мы все-таки примем и начнем этот проект, по крайней мере, в Перми тиражировать", — сказал Решетников.

Он пояснил, что ранее был запущен пилотный проект, в ходе которого одна из улиц Перми была оснащена современными светодиодными светильниками, управляемыми дистанционно. Губернатор добавил, что подвести первые итоги проекта и оценить его экономическую эффективность планируется в сентябре.

"Конечно, наша задача — не одну улицу благоустроить, ради одной улицы не стоит возиться, наша задача — распространить его на все города Пермского края, но это вопрос экономики, надо считать", — отметил он.

По словам Решетникова, подобные проекты позволяют удешевлять текущие расходы, однако для их запуска необходимы значительные вложения.

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».