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Власти Пермского края примут решение о расширении проекта «Умный свет» до конца года
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Власти Пермского края примут решение о расширении проекта «Умный свет» до конца года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Решение о расширении проекта «Умный свет» по использованию современных городских светильников, ранее запущенный в пилотном режиме на одной из улиц Перми, может быть принято до конца года. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников в кулуарах Московского урбанистического форума.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Пермского края, администрация Перми и АО «Эр-Телеком холдинг» подписали соглашение о расширении сотрудничества по проекту «Умный город». В частности, планировалось запустить проект «Умный свет».
"Рассчитываем, что решение о тиражировании и всю схему в этом году мы все-таки примем и начнем этот проект, по крайней мере, в Перми тиражировать", — сказал Решетников.
Он пояснил, что ранее был запущен пилотный проект, в ходе которого одна из улиц Перми была оснащена современными светодиодными светильниками, управляемыми дистанционно. Губернатор добавил, что подвести первые итоги проекта и оценить его экономическую эффективность планируется в сентябре.
"Конечно, наша задача — не одну улицу благоустроить, ради одной улицы не стоит возиться, наша задача — распространить его на все города Пермского края, но это вопрос экономики, надо считать", — отметил он.
По словам Решетникова, подобные проекты позволяют удешевлять текущие расходы, однако для их запуска необходимы значительные вложения.
Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».
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