Ещё
Ставропольские спасатели помогли котятам выбраться из подвала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольские спасатели помогли котятам выбраться из подвала 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольские спасатели вытащили из подвала котят, попавших в беду, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Котята провалились в подвал и застряли между проёмами в вентиляционной решётке. Горожане заметили двух малышей по дороге на работу и вызвали спасателей.
«Так как высота подвала составляла около 1,7 метров, выбраться самостоятельно котята не могли. Мы открутили поликарбонат и спустились к ним, облачившись в защитные перчатки. После этого мы подняли сорванцов на поверхность и отпустили на свободу», — рассказал спасатель ПАСС СК Николай Власов.
Спасатели ПАСС СК рекомендуют жителям края обращать внимание на местонахождение домашних животных, а в случае незначительных происшествий оказывать помощь самостоятельно, не отвлекая экстренные службы.
АиФ Ставрополье: последние новости
Жителям Нальчика запретили протестовать против закона о национальных языках Полпреду Александру Матовникову показали разгромленный ураганом Зеленокумск Ставропольцы голосуют за объекты для благоустройства в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной90
В Москве введен план «Перехват»151
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры91
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение