Ставропольские спасатели помогли котятам выбраться из подвала

Ставропольские спасатели вытащили из подвала котят, попавших в беду, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Котята провалились в подвал и застряли между проёмами в вентиляционной решётке. Горожане заметили двух малышей по дороге на работу и вызвали спасателей.

«Так как высота подвала составляла около 1,7 метров, выбраться самостоятельно котята не могли. Мы открутили поликарбонат и спустились к ним, облачившись в защитные перчатки. После этого мы подняли сорванцов на поверхность и отпустили на свободу», — рассказал спасатель ПАСС СК Николай Власов

Спасатели ПАСС СК рекомендуют жителям края обращать внимание на местонахождение домашних животных, а в случае незначительных происшествий оказывать помощь самостоятельно, не отвлекая экстренные службы.