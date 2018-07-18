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Артистка Театриума выступит в прямом эфире на радио
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Артистка Театриума выступит в прямом эфире на радио 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Музыкант, играющий в постановках Театриума, и коллекционер инструментов Анна Тончева выступит в прямом эфире на радио в среду, 18 июля. Этой информацией поделился театр на Серпуховке в своем рассказе о талантливом сотруднике.
Исполнительница раскроет слушателям свои музыкальные тайны, расскажет о том, на каких инструментах играли в Древнем Египте и какие музыкальные жанры использовали наши предки.
Кроме того, Анна Тончева поделится некоторыми фактами о мире мелодий и композиций. Например, какие музыкальные инструменты делают спектакль «Волшебная лампа Алладина» еще более загадочным.
Отметим, что это уже второе появление Анны Тончевой на радио. Первый раз она исполняла музыкальные произведения эпохи Средневековья, Ренессанса и раннего барокко. Подробнее об эфире и музыканте можно узнать на официальном сайте Театриума.
Фото: Театриум
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