Школьники из Молжаниновского отдохнули в Крыму

Воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя» из Молжаниновского побывали в Крыму . Для участников похода была подготовлена насыщенная программа: ребята совершали подъем на горную местность, а затем спускались вниз при помощи веревки. Также они поучаствовали в сплаве на байдарках.

— Первый месяц лета в Крыму — отличное время для походов в горы. В июне растительность продолжает цвести и радовать глаз; становится уже очень тепло, и можно купаться в море, — рассказывает вожатый ребят.

Ребята прошли десятки километров по живописной местности. Лагерный городок они разбивали прямо под открытым небом.

Поход длился десять суток. (еп)