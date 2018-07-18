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Школьники из Молжаниновского отдохнули в Крыму
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Школьники из Молжаниновского отдохнули в Крыму 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя» из Молжаниновского побывали в Крыму. Для участников похода была подготовлена насыщенная программа: ребята совершали подъем на горную местность, а затем спускались вниз при помощи веревки. Также они поучаствовали в сплаве на байдарках.
— Первый месяц лета в Крыму — отличное время для походов в горы. В июне растительность продолжает цвести и радовать глаз; становится уже очень тепло, и можно купаться в море, — рассказывает вожатый ребят.
Ребята прошли десятки километров по живописной местности. Лагерный городок они разбивали прямо под открытым небом.
Поход длился десять суток. (еп)
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