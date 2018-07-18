Бывшему гендиректору Шэньсийского филиала компании China Telecom предъявлено обвинение во взяточничестве

Шицзячжуан, 18 июля / Синьхуа / — Как сообщили в Народной прокуратуре провинции Хэбэй /Северный Китай/, бывшему секретарю парткома и гендиректору Шэньсийского провинциального филиала компании China Telecom Чжан Хунтао предъявлено обвинение во взяточничестве.

Обвинение было предъявлено Народной прокуратурой города Баодин с санкции Верховной народной прокуратуры КНР и Народной прокуратуры провинции Хэбэй. Согласно обвинительному акту, Чжан Хунтао, будучи государственным служащим, злоупотреблял своим служебным положением в интересах других лиц, за что получил взятки в особо крупном размере. -0-