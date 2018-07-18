Корпорация МСП планирует внедрить программы укрупнения производств в регионах к 2021 году

ТАСС , 18 июля. Корпорация МСП рассчитывает, что все регионы России к 2021 году запустят у себя новую программу по поддержке малого и среднего бизнеса, которая предусматривает внедрение процедуры «доращивания». Это позволит укрупнить предприятия, увеличить число рабочих мест и переквалифицировать производство на работу с новыми технологиями, сообщил ТАСС консультант отдела производственно-инновационной инфраструктуры дирекции развития инфраструктуры поддержки АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)» Станислав Колгушкин.

"По планам корпорации, в ближайшие три года все субъекты РФ внедрят у себя реализацию мероприятий по «доращиванию». Это комплекс мер поддержки, который оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, в зависимости от тех возможностей, которые есть в регионе у органов исполнительной власти. Это укрупнение [предприятий], появление у них новых функций, развитие производства и его переквалификация на новые технологии. Сейчас пока есть 19 субъектов, в которых официально путем подписания соглашения и дорожной карты были введены в реализацию мероприятия по «доращиванию», — сказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что Корпорация МСП «разработала ряд регламентирующих документов, в том числе типовые регламенты квалификационных комиссий и регламенты центра компетенций». «Это было сделано для того, чтобы наиболее эффективным образом наладить работу и взаимодействие между инфраструктурой поддержки, государственными органами исполнительной власти и корпорацией, субъектами малого и среднего предпринимательства, и прописать тот механизм, согласно которому поддержка будет осуществляться, и все это будет внедряться и работать», — уточнил Колгушкин.

Он также добавил, что реализация программы по «доращиванию» компаний позволяет укрепить экономические показатели в регионах. «Например, в Липецкой области в результате комплекса мер поддержки по „доращиванию“ было увеличено на 20% количество рабочих мест. То есть эта программа направлена на улучшение жизни граждан, на улучшение экономических показателей, в том числе на увеличение числа рабочих мест», — пояснил Колгушкин.

Процедуру «доращивания» могут пройти предприятия, готовые производить продукцию, включенную в реестр приоритетных товаров, работ или услуг. Ранее корпорация МСП заявляла о том, что намерена внедрить в свою экосистему инжиниринговый центр, который будет направлен на технологическое «доращивание» малых и средних компаний, участвующих в закупках крупных промышленных предприятий. По мнению экспертов, это будет способствовать развитию российских компаний из смежных отраслей промышленности, которым сложно участвовать в программах техперевооружения крупных предприятий.