Крымский фестиваль ZBFest-2018 огласил хедлайнеров

Фестиваль стартует 4 августа в Балаклаве, на открытом пространстве рядом с винодельней «Золотая Балка».

"В этом году фестиваль станет по-настоящему мультижанровым, многоплановым и безграничным: музыкальный кайф и драйв обещан меломанам самых разных стилей. 4 августа на огромной сцене под открытым небом сойдутся: неукротимый панк-рок неизменного хедлайнера фестиваля — группировки «Ленинград», супер трендовый хип-хоп Егора Крида, захватывающий рэп Loc-Dog и настоящий культовый рок Вадима Самойлова ("Агата Кристи")", — говорится в сообщении.

Музыкальный фестиваль #ZBFest ставит своей целью популяризацию Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни страны.

"На площадке фестиваля весь день будет царить атмосфера гостеприимного праздника: с вкусной едой от лучших рестораторов полуострова, с ярмарками от местных фермеров и мастеров, с развлечениями от самых талантливых аниматоров и циркачей", — говорится в сообщении.