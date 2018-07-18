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Французский клуб объявил о переходе экс-игрока «МЮ»
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Французский клуб объявил о переходе экс-игрока «МЮ» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бразильский защитник «Мидлсбро» Фабио да Силва перешел в «Нант», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2021 года.
28-летний Фабио выступал за «Мидлсбро» с 2016 года, провел за клуб 46 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Сыграл 2 матча за сборную Бразилии. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.
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