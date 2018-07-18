Французский клуб объявил о переходе экс-игрока «МЮ»

Бразильский защитник «Мидлсбро» Фабио да Силва перешел в «Нант», сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2021 года.