Французский клуб объявил о переходе экс-игрока «МЮ» 

Бразильский защитник «Мидлсбро» Фабио да Силва перешел в «Нант», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2021 года.
28-летний Фабио выступал за «Мидлсбро» с 2016 года, провел за клуб 46 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Сыграл 2 матча за сборную Бразилии. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.