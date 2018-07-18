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Юнкер попросил интересующихся его здоровьем «экспертов» проявить уважение
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Юнкер попросил интересующихся его здоровьем «экспертов» проявить уважение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что произошедший в прошлую среду на приуроченной к саммиту НАТО церемонии инцидент связан лишь со спазмом в ногах, и попросил проявлять уважение.
Ранее в соцсетях была распространена видеозапись с приуроченной к саммиту НАТО церемонии 11 июля в брюссельском парке Пятидесятилетия, на которой видно, что главе ЕК понадобилась помощь окружающих, чтобы подняться на трибуну и спуститься с нее. Юнкер также шел неровной походкой, что вызвало волну спекуляций о здоровье главы Еврокомиссии.
В начале недели официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас заявил, что у Юнкера был приступ ишиалгии, сейчас он чувствует себя лучше, принимает лекарства. Он также назвал спекуляции в СМИ относительно возможного приема алкоголя оскорбительными и безвкусными.
Отвечая на вопрос о том, верно ли объяснение ЕК, что произошедшее 11 июля имеет отношение только к здоровью, а не к алкоголю, Юнкер заявил, что «это было верно в среду, и это верно сегодня утром, и это будет верно сегодня ночью, и завтра утром».
"Поразительно, сколько экспертов по моему медицинскому состоянию. Я очень впечатлен тем, какой интерес проявляется к этому даже не периферийному вопросу. Я прошу об уважении", — сказал Юнкер, подтвердив, что у него был спазм в ноге.
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