Юнкер попросил интересующихся его здоровьем «экспертов» проявить уважение

Ранее в соцсетях была распространена видеозапись с приуроченной к саммиту НАТО церемонии 11 июля в брюссельском парке Пятидесятилетия, на которой видно, что главе ЕК понадобилась помощь окружающих, чтобы подняться на трибуну и спуститься с нее. Юнкер также шел неровной походкой, что вызвало волну спекуляций о здоровье главы Еврокомиссии.

В начале недели официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас заявил, что у Юнкера был приступ ишиалгии, сейчас он чувствует себя лучше, принимает лекарства. Он также назвал спекуляции в СМИ относительно возможного приема алкоголя оскорбительными и безвкусными.

Отвечая на вопрос о том, верно ли объяснение ЕК, что произошедшее 11 июля имеет отношение только к здоровью, а не к алкоголю, Юнкер заявил, что «это было верно в среду, и это верно сегодня утром, и это будет верно сегодня ночью, и завтра утром».

"Поразительно, сколько экспертов по моему медицинскому состоянию. Я очень впечатлен тем, какой интерес проявляется к этому даже не периферийному вопросу. Я прошу об уважении", — сказал Юнкер, подтвердив, что у него был спазм в ноге.